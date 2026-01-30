Испанская полиция спасла 27 женщин от сексуального рабства

Сотрудники полиции и Таможенной службы налогового управления Испании ликвидировали преступную организацию, которая занималась торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации. Силовики освободили 27 иностранок, которых заставляли заниматься проституцией в ночных клубах на юге острова Тенерифе. Среди пострадавших были несовершеннолетние, сообщила пресс-служба полиции.

По предварительной информации, группировкой и клубами руководила пара из города Санта-Крус-де-Тенерифе. Сообщники искали своих жертв в странах Южной Америки, выбирая девушек из уязвимых и бедных слоев населения. Они обещали женщинам работу стриптизершами и лучшую жизнь и увозили их в Испанию.

По прибытии в Европу жертвам объясняли, что теперь они должны отрабатывать долги перед организацией, заставляя их заниматься сексом за деньги. Пострадавших склоняли к употреблению наркотиков или подмешивали им запрещенные вещества, чтобы они не сопротивлялись.

Полицейские и таможенники провели обыски в семи жилых помещениях, трех клубах и одном офисном помещении на Тенерифе. Были изъяты документы, €90 тыс. наличными, автомобиль премиум-класса, люксовые часы, ювелирные изделия и большое количество мобильных телефонов. Предполагается, что подозреваемые на организации секс-торговли заработали значительное состояние.