Трамп отменил сертификацию всех канадских самолетов

Президент США Дональд Трамп заявил об аннулировании сертификации всех канадских самолетов в ответ на отказ Канады сертифицировать реактивные самолеты американской компании Gulfstream Aerospace. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

По словам господина Трампа, Канада «несправедливо, незаконно и упорно» отказывается сертифицировать модели Gulfstream 500, 600, 700 и 800, которые, по его мнению, являются одними из самых технологичных самолетов. Из-за этого американская сторона аннулировала сертификацию Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream не получит полную сертификацию, «как и должно было быть много лет назад».

Президент США также подчеркнул, что процессом сертификации Канада блокирует продажу самолетов Gulfstream на своей территории. Он пригрозил ввести пошлину в размере 50% на все канадские самолеты, продаваемые в США, если ситуация не изменится в ближайшее время. Он подчеркнул, что данный тариф будет наложен, если отказ Канады не будет «немедленно исправлен».