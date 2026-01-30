Ставим на серебро

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Биржевые цены на серебро достигли исторического максимума: в январе стоимость серебряной унции впервые пробила отметку $100. При этом еще в начале 2026 года она колебалась в районе $75, а год назад не превышала $30. Другими словами, за год серебро выросло в цене более чем на 140%. Для сравнения, золото уже перевалило отметку $5 тыс. за тройскую унцию, пройдя путь от $4 тыс. за три месяца (https://www. kommersant. ru/doc/8140293). Если главной причиной стремительного роста цен на золото аналитики считают геополитическую ситуацию и мировой кризис, то взлет серебра объясняют исключительно дефицитом этого драгоценного сырья.

Объем выпускаемых на территории России изделий из серебра растет. В середине января Пробирная палата опубликовала следующие данные: по итогам 2025 года общий объем ввода в оборот серебряных украшений достиг 62,4 млн единиц; показатели предыдущего года — 58,4 млн (сюда входят изделия из серебра как российского, так и иностранного производства). Впрочем, количественный прирост на 6,8% вовсе не означает, что выросло и количество использованного сырья. Тут цифры как раз обратные: если на 45,59 млн изделий, изготовленных в России в 2024 году, ушло 139,24 тонны серебра 925-й пробы, то на совокупный объем российской ювелирной продукции из серебра за 2025 год 55,41 млн штук — лишь 127,1 тонны. Это говорит о том, что ювелиры в массе своей экономят на драгметалле, делая украшения более легкими, тонкими, полыми.

В 2023 году российским производителям и продавцам ювелирных изделий, в том числе из серебра, запретили применять упрощенную систему налогообложения. А значит, 6% налоговых отчислений выросли до 20%, кроме того, компаниям пришлось платить 20% НДС. Все это больно ударило по малому ювелирному бизнесу. По данным Федеральной пробирной палаты, с конца 2022 года до начала 2024-го с учета снялись около 850 компаний (производителей и ритейлеров), многие ушли в серые схемы, кто-то переключился на бижутерию. С начала 2024 года законодательную норму, к счастью, отыграли обратно: ювелирам, работающим с серебром, разрешили вернуться на «упрощенку» и не платить налог на добавленную стоимость. Но маркировку продукции (индивидуальный DataMatrix-код на бирке украшения), визиты в Пробирную палату и регистрацию каждого изделия в государственной системе учета никто не отменял. «Помимо обычной бухгалтерской отчетности, ювелиры, работающие с серебром, обязаны в работе использовать ГИИС ДМДК и нести полную отчетность, исполнять все требования Росфинмониторинга»,— говорит исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков.

В ожидании роста цен на ювелирное серебро любуемся дизайнерскими находками — от монохромных изделий из чистого металла с оригинальной фактурой до многоцветных украшений с самыми разными камнями.

Нина Спиридонова