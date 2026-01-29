В Волгограде облсуд взыскал с предпринимателей 130 млн рублей за вред почве

Волгоградский областной суд взыскал с ООО «Экойл», а также предпринимателей Владимира Бойко и Ольги Петрушиной (Бойко) ущерб, причиненный окружающей среде,— почти 130 млн руб. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Волгоградской области Фото: Прокуратура Волгоградской области

Согласно материалам дела, в марте 2021 года на арендованной Владимиром Бойко и переданной компании «Экойл» территории произошел сброс отходов третьего класса опасности. В марте 2022 года на той же площадке произошел разлив отходов четвертого класса опасности. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако данных о завершении расследования в акте Центрального районного суда нет. Прокуратура со ссылкой на материалы некоего уголовного дела уверяла суд первой инстанции, что с марта 2021 по июль 2022 года господин Бойко давал указания сливать отходы в грунт, что привело к загрязнению двух участков общей площадью более 13 тыс. кв. м.

В июне 2023 года специалисты провели проверку и взяли пробы почвы. Лабораторный анализ показал высокий уровень загрязнения. Новый расчет ущерба составил более 129 млн руб. Прокуратура Кировского района потребовала взыскания суммы с ответчиков, часть которой должна поступить в бюджет области, другая — в бюджет города.

Центральный районный суд Волгограда в сентябре 2025 года отказал в удовлетворении иска, сославшись на незавершенность уголовного дела и отсутствие прямой связи между разливом 2022 года и загрязнением 2023 года. Суд также отметил, что на момент проверки компания «Экойл» не работала на участке, а пробы были взяты за пределами прежних границ.

Прокуратура обжаловала решение. Волгоградский областной суд признал доводы обвинения обоснованными, установил прямую связь между действиями руководства компании и загрязнением почвы. Суд отменил решение первой инстанции, обязал ответчиков выплатить всю сумму ущерба и наложил обеспечительные меры на их имущество. Решение вступило в силу немедленно, прокуратура контролирует его исполнение. Данных о поступлении упомянутого в Центральном районном суде Волгограда уголовного дела по факту загрязнения почвы «Ъ» в открытых источниках обнаружить не удалось.

Ольга Петрушина (ранее Бойко — «Ъ») в 2020 году в Волгограде основала медицинское ООО «Косметологический центр «Ольга». В 2024 году компания с миллионным оборотом показала убыток в 79 тыс. руб. и на данный момент находится в процессе ликвидации.

Владимир Бойко 13 января 2026 года ликвидировал открытое в Волгограде в 2003 году ИП. С 2017 вплоть до ликвидации в 2022 году владел 1% доли в ООО «Ойл-Инжиниринг-ВГ». С конца 2018-го по середину 2021-го владел астраханским ООО «Волгоюгсервис», специализирующимся на хранении нефти и продуктов переработки.

ООО «Экойл» работает с 2010 года в сфере сбора и переработки отходов. За время работы компания получила четыре госконтракта на сумму более 70 млн руб. В 2024 году актив показал прибыль в 3,7 млн руб. при обороте в 52 млн руб. Компания зарегистрирована в Волгограде, управляется директором Скатковым Олегом Валентиновичем, назначенным в июле 2025 года. Вплоть до февраля 2024 года компанию возглавляла Ольга Бойко, а с 2014 она была единственным учредителем. В августе 2023 года она уступила право волгоградскому предпринимателю Виталию Мурзаеву. Основной актив последнего — управляющая многоквартирными домами компания ООО «Новый дом», в 2024 году юрлицо показало прибыль 3,7 млн руб. Также он владеет юридическим ООО «Бастион», однако эта компания за тот же период показала убыток в 17 тыс. руб.

Никита Маркелов