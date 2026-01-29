Дорогу Р-228 от Камышина до Ерзовки перекрыли из-за тумана

В связи с опасной погодой в Волгоградской области закрыли федеральную автодорогу. Подробности сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Ограничения касаются грузового и пассажирского транспорта. Спасатели закрыли участки трассы Р-228 с 512 (Камышин) по 672 км (за Ерзовкой в Городищенском районе). Указанные отрезки проходят через Городищенский, Дубовский и Камышинский районы.

Дорогу «Сызрань-Саратов-Волгоград» закрыли в 22:00. Когда ограничения снимут, пока неизвестно.

Дарья Васенина