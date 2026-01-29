Президенту Бразилии предстоит операция по удалению катаракты

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прошел предоперационные обследования перед вмешательством по удалению катаракты на левом глазу, сообщили в администрации главы государства. Процедура запланирована на завтра.

С момента возвращения на пост президента в 2023 году глава государства перенес не менее четырех медицинских вмешательств. В сентябре 2023 года господину Луле провели операцию на тазобедренном суставе для лечения артроза.

В октябре 2024 года Луис Инасиу Лула да Силва поскользнулся в ванной комнате и упал. Врачи наложили ему пять швов и рекомендовали воздержаться от авиаперелетов. Спустя два месяца у него возникли головные боли, после чего потребовалась экстренная операция. Через два дня после вмешательства врачам пришлось провести дополнительную процедуру для остановки кровотечения в головном мозге.