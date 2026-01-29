Президенту Бразилии предстоит операция по удалению катаракты
Президенту Бразилии Луле да Силве предстоит удаление катаракты на левом глазу
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прошел предоперационные обследования перед вмешательством по удалению катаракты на левом глазу, сообщили в администрации главы государства. Процедура запланирована на завтра.
С момента возвращения на пост президента в 2023 году глава государства перенес не менее четырех медицинских вмешательств. В сентябре 2023 года господину Луле провели операцию на тазобедренном суставе для лечения артроза.
В октябре 2024 года Луис Инасиу Лула да Силва поскользнулся в ванной комнате и упал. Врачи наложили ему пять швов и рекомендовали воздержаться от авиаперелетов. Спустя два месяца у него возникли головные боли, после чего потребовалась экстренная операция. Через два дня после вмешательства врачам пришлось провести дополнительную процедуру для остановки кровотечения в головном мозге.