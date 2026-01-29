Расходы фонда ОМС Петербурга на бесплатную медпомощь выросли на 14% за 2025 год

Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Санкт-Петербурга на территориальную программу бесплатного оказания медицинской помощи по итогам 2025 года составили более 171 млрд рублей — на 14% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного по итогам заседания городского правительства 29 января.

Город утвердил бюджет фонда ОМС Петербурга на 2026 год в объеме около 186 млрд рублей, после увеличения федеральной субвенции доходная часть выросла еще на 8 млрд рублей — почти до 194 млрд рублей. Подушевой норматив в 2025 году увеличился почти на 13% — почти до 28 тыс. рублей, в 2026 году он приблизился к 29,4 тыс. рублей.

В системе ОМС в Петербурге застраховано более 6 млн человек. В 2025 году диспансеризацию и профосмотры прошли более 4 млн взрослых и 1 млн детей, также в городе выполнили более 160 тыс. высокотехнологичных операций — на 25 тыс. больше, чем в 2024 году.

Артемий Чулков