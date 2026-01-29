Греция сообщила посольству РФ об ограничениях на поездки дипломатов по ЕС

Министерство иностранных дел Греции уведомило посольство РФ о введении ограничений на передвижение российских дипломатов внутри Евросоюза, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии РФ в Афинах.

В посольстве пояснили, что греческая сторона требует заранее информировать свои загранучреждения о намерении сотрудника российского посольства пересечь границу Греции. Перемещения сотрудников посольства РФ в Греции по другим странам Шенгенской зоны, как уточнили в дипмиссии, будут осуществляться с учетом правил каждого конкретного государства.

Ограничения предусмотрены решениями Евросоюза, принятыми при утверждении 19-го пакета санкций. Эти меры обязывают российских дипломатов и консульских работников, аккредитованных в странах ЕС, уведомлять власти государства Шенгенской зоны о планируемом пересечении границы. Требование распространяется также на транзитные поездки.

Подобные шаги уже предприняли отдельные страны ЕС. Министерство иностранных дел Нидерландов проинформировало российское посольство о введении ограничений на передвижение дипломатов РФ, а МИД Австрии установил уведомительный порядок въезда для неаккредитованных в республике российских дипсотрудников.