В Саратовской области за 11 месяцев 2025 года товаров легкой промышленности отгрузили на 22 млрд руб., — на 8,9 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства — министр промышленности и энергетики региона Михаил Торгашин на совещании в областной думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Как пишет пресс-служба парламента, индекс промышленного производства одежды вырос в 1,8 раза, а объем отгрузки — в 2,2 раза по сравнению с 2024 годом. Господин Торгашин привел в пример «БТК Групп».

АО «БТК групп» зарегистрировано в Санкт-Петербурге 19 июня 1996 года. Основным владельцем выступает Таймураз Боллоев. Компания представляет собой крупнейший производственный комплекс легкой промышленности России, который специализируется на выпуске форменной, специальной и корпоративной одежды. С 2012 по 2016 год «БТК групп» обладала статусом единственного поставщика вещевого имущества для Вооруженных сил России. Помимо исполнения государственных заказов для силовых ведомств, компания производит одежду под собственными брендами, такими как Urbantiger и btc, и сотрудничает с крупными корпорациями, включая «Аэрофлот», РЖД и «Газпром». По данным за 2018 год, выручка АО «БТК групп» составила 11,1 млрд руб., чистая прибыль — 241 млн руб.

По словам господина Торгашина, «БТК Групп» активно сотрудничает с маркетплейсами, а оборот фабрики превышает несколько миллиардов рублей. Министр отметил, что успех компании способствует укреплению репутации региона как производителя востребованной одежды. Средняя зарплата в отрасли достигла 51 тыс. руб., на ведущих предприятиях — более 100 тыс. руб., отметил Михаил Торгашин.

БТК Групп открыла первую швейную фабрику в феврале 2022 года на улице Спицына. Она производит форменную и повседневную одежду, в том числе для силовых ведомств. В декабре 2023 года компания купила бывшую табачную фабрику на улице Рабочей для второй площадки, перепрофилировала ее, и производство там началось в марте 2024 года. Объем инвестиций в проект составил около 700 млн руб. На двух фабриках планируют создать до 2000 рабочих мест. Из-за нехватки кадров компания привлекла более 200 иностранных специалистов из Индии как временную меру для выполнения госзаказов.

На том же совещании председатель Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» Илья Бутко сообщил, что количество заявок саратовских компаний на включение в реестр российской промышленной продукции Минпромторга выросло с трех в 2023 году до 28 в 2025 году, из которых 12 заключений уже выдано.

Никита Маркелов