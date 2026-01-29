Квартальнов прокомментировал информацию о договоренностях с «Локомотивом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов в ходе пресс-конференции после матча с «Сибирью» опроверг информацию о договоренностях с ярославским «Локомотивом» на следующий сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Квартальнов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Дмитрий Квартальнов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Это не так»,— дважды повторил наставник, отвечая на вопрос журналиста.

О том, что Квартальнов возглавит «Локомотив» в сезоне 2026/27, сообщили несколько профильных СМИ. В частности, «Спорт-Экспресс» уточнял, что тренер уже достиг предварительной договоренности с ярославским клубом о контракте.

Дмитрий Квартальнов работал в «Локомотиве» в сезонах 2017/18, 2018/19. В текущем сезоне наставником ярославской команды является канадский специалист Боб Хартли. Контракт был подписан после того, как «Локомотив» покинул Игорь Никитин.

Алла Чижова