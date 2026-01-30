Павловск ждет помощи с воды

В 2026 году в ГМЗ «Павловск» завершится реставрация ансамбля Красной долины, длившаяся более пяти лет. Окончание работ будет выполнено в рамках подготовки к 250-летию с основания Павловска, рассказала вчера директор ГМЗ Вера Дементьева. Она напомнила, что реставрационные работы ведутся в рамках федеральной программы подготовки к юбилею стоимостью более 3 млрд рублей. Петербург также внесет вклад в организацию празднования, но главное, чем может помочь город,— решить проблемы с передачей в собственность водных объектов и водоотведением в Павловске, отметила руководитель ГМЗ.

ГМЗ «Павловск»

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 250-летия основания Павловского дворцово-паркового ансамбля был утвержден распоряжением правительства РФ в ноябре 2025 года. В перечень ремонтно-реставрационных работ программы входит 18 объектов, среди них — ансамбль Красной долины, к которому относятся Елизаветин павильон, павильон «Руина» и каскад. Реставрация ансамбля будет завершена в этом году, сообщила директор ГМЗ «Павловск» Вера Дементьева. По ее словам, сроки некоторых работ выйдут за пределы проведения юбилея, потому что «реставрация не терпит суеты и спешки». Директор ГМЗ отметила, что в рамках реализации федеральной программы уже завершена реставрация «Павильона трех граций», фрески на фасадах Галереи Гонзага, Храма дружбы и восстановлено Старое шале.

Город взял на себя восстановление Николаевских (Чугунных) ворот, уточнила госпожа Дементьева. Они были построены в 1826 году по проекту Карла Росси у границы парка и города. Сейчас ворота расположены на пересечении улиц Садовой и Березовой за территорией ГМЗ. Директор музея-заповедника подчеркнула, что учреждение не настаивает на участии города в каком-то большом объеме работ, но в чем ГМЗ очень нуждается, так это в помощи с прудами в Павловском парке. «Мы обращаемся к губернатору с просьбой передать нам пруды»,— сказала Вера Дементьева.

По факту речь идет о земельных участках с поверхностной водой, так юридически называются 24 искусственных пруда на территории дворцово-паркового ансамбля. Именно передача этих земельных участков в бессрочное пользование ГМЗ «Павловск» и отнесение их к федеральному имуществу станет весомой помощью музею-заповеднику в подготовке к юбилею. В случае если удастся решить эту проблему, учреждение сможет вкладывать средства в полноценный уход за водными объектами на законных основаниях, объяснила госпожа Дементьева.

Она подчеркнула, что вопросы воды и водоотведения критичны для ГМЗ, и выразила надежду, что в рамках подготовки к юбилею городом будет выполнена реконструкция Таицкого водовода. Это старинная система водоснабжения со времен царской России до сих пор питает водоемы Пушкина и Павловска. Из-за незаконного, как указывает госпожа Дементьева, водоотведения из этого канала в районе Гумолосар (исторического района на территории Пушкина) мелеют водоемы Павловска и Царского Села.

В 2024 году Смольный обещал поддержать реконструкцию Таицкого водовода — объекта культурного наследия федерального значения и компонента памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осенью прошлого года город объявил конкурс на выбор подрядчика реконструкции стоимостью более 259 млн рублей.

Еще один важный проект, о реализации которого активно заговорили с началом подготовки к юбилею Павловска,— воссоздание музыкального вокзала. По поводу него директор ГМЗ сообщила, что проект по-прежнему находится на стадии эскизного проектирования, часть которого была представлена в конце прошлого года на заседании Совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга. В рамках подготовки к юбилею инвестор проекта ОАО РЖД выполнит восстановление исторических фонтанов «Лягушка» и «Фонарь», входивших в состав комплекса вокзала, уточнила госпожа Дементьева.

Она еще раз подчеркнула, что задача восстановить сам вокзал к юбилею Павловска не стоит. «Вот 2032 год может быть вполне реален,— рассуждала директор ГМЗ. — 2038 год — памятная дата для РЖД. Это юбилей первой железной дороги в России». Но точную информацию о сроках и самом проекте госпожа Дементьева посоветовала уточнить в РЖД.

