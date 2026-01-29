«Парма» уверенно обыграла БК «Самара»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» на выезде одержала победу над БК «Самара». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счетом 93:74. Самым результативным в составе победителей стал центровой Террелл Картер. Он набрал 23 очка, сделал четыре подбора и четыре передачи.

Фото: БК «Парма».

«Парма» с 15 победами в 24 матчах занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги. В следующем туре подопечные Евгения Пашутина дома встретятся с принципиальным соперником БК «Уралмаш».