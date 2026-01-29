Власти США расследуют наезд роботакси Alphabet на школьника в Калифорнии

Власти США начали расследование в отношении производителя беспилотных автомобилей Waymo (подразделение Alphabet). Роботакси компании сбило ребенка возле начальной школы в Санта-Монике (Калифорния).

Waymo сообщила о случившемся 28 января, добавив, что сразу связалась с Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA): «Инцидент произошел, когда пешеход внезапно вышел на проезжую часть из-за высокого внедорожника и оказался прямо на пути нашего автомобиля. Наша технология мгновенно распознала человека, как только он начал выходить из-за стоявшего автомобиля. Водитель Waymo резко затормозил, снизив скорость с 27 км/ч до менее чем 10 км/ч до момента столкновения». В результате инцидента ребенок отделался ушибом и ссадинами.

Ранее расследование в отношении компании начали власти Остина из-за того, что автомобили Waymo проезжали мимо школьных автобусов или не останавливались полностью, когда те сажали или высаживали учеников.

Кирилл Сарханянц