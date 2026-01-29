Турецкая ОПГ вербовала детей в банду с помощью GTA и Fortnite

Преступная организация из Стамбула вербовала новых членов, в том числе детей, с помощью соцсетей и видеоигр GTA и Fortnite. Информация об этом содержится в обвинительном заключении стамбульской прокуратуры, сообщил телеканал NTV.

Банда, известная в Турции под названием «Каспер», занимается наркоторговлей, вымогательствами, заказными убийствами, торговлей людьми с целью сексуализированной эксплуатации, похищениями и грабежами, установила прокуратура. Чтобы избежать слежки полиции, члены ОПГ общались друг с другом через видеоигры, соцсети и другие платформы, пользуясь при этом чужими точками Wi-Fi. Кроме того, участники банды использовали зашифрованные физические послания.

Для вербовки «Касперы» выбирали детей преимущественно из малообеспеченных семей или несовершеннолетних, которых не принимали в свою компанию сверстники, указано в заключении. Главари банды связывались с ними, предоставляли убежища и заставляли убивать или грабить, обещая взамен деньги или наркотики. При этом ОПГ, как правило, в итоге не платила детям, потому что те либо погибали, либо их ловила полиция.

Всего в заключении по делу «Касперов» фигурируют 223 обвиняемых, из них 145 — несовершеннолетние. Большинство из этих детей сейчас находится под стражей в ожидании судебного заседания.