Отставного генерала взяли на катере

В Нижнем Новгороде началось слушание уголовного дела в отношении генерал-майора полиции в отставке Александра Бережного, бывшего начальника управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Он обвиняется в том, что незаконно списал служебный катер с мотором и затем подарил его своему другу-депутату. Вместе с бывшим начальником по уголовному делу проходит бывший заместитель начальника тыла Андрей Федосюк, обвиненный в злоупотреблениях. Третьего фигуранта, экс-тыловика транспортной полиции Станислава Свительского, будут судить отдельно от бывших сослуживцев. Защита генерала Бережного сразу заметила нарушение следствия и отвела из судебного процесса представителя потерпевшего.

Бывший начальник УМВД на транспорте по ПФО Александр Бережной

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших руководителей управления на транспорте МВД по ПФО. На скамье подсудимых оказались генерал-майор в отставке Александр Бережной, возглавлявший управление транспортной полиции в 2018–2024 годах и Андрей Федосюк, бывший замначальника тыла, подполковник внутренней службы.

Сотрудники ФСБ задержали Александра Бережного в марте 2025 года, когда он уже уволился из органов МВД России и работал в Москве. Генерала в отставке привезли в Нижний Новгород и сначала арестовали по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Однако вскоре бывший полицейский был переведен под домашний арест, и с тех пор сидит дома.

Следователь нижегородского УФСБ инкриминировал Александру Бережному преступления, связанные с приемкой невыполненных работ при проведении ремонта и отчуждении служебного катера «Нептун 550» с мотором.

Принадлежавшее транспортной полиции судно якобы было списано в утиль, но потом его отремонтировали и отдали другу генерала — директору завода, который заседал в законодательном собрании Владимирской области.

Бывшему заместителю начальника тыла УТ МВД по ПФО Андрею Федосюку предъявлены два эпизода злоупотреблений по службе.

Изначально подполковника внутренней службы задержали в апреле 2024 года по подозрению в получении взяток в сумму свыше 190 тыс. руб. при госзакупках. Деньги передавались от организаций, с которыми заключались контракты на ремонт и техобслуживание плавсредств, лодочных моторов, поставку автозапчастей.

Вину в получении взяток Андрей Федосюк признал полностью, в суде рассказав, что часть собранных откатов пошла «на обеспечение деятельности органов внутренних дел». На взятки от поставщиков, в частности, приобретались продукты и необходимые вещи для полицейских, проходивших службу в зоне СВО. Бывший сотрудник тыловой службы также дал показания на другого участника должностных преступлений. За раскаяние и сотрудничество со следствием Борский горсуд в июне 2025 года приговорил Андрея Федосюка к условному сроку со штрафом в 500 тыс. руб.

В 2024 году, спустя несколько месяцев после задержания заместителя, чекисты пришли и за начальником тыла УТ МВД по ПФО Станиславом Свительским. Уголовное дело в отношении полковника Свительского недавно также поступило в Канавинский райсуд. Но судить экс-тыловика транспортной полиции будут отдельно от бывших заместителя и начальника управления. Ранее сообщалось, что тыловиков подозревают в злоупотреблении при капремонте крыши здания полиции.

В 2022 году якобы на 650 тыс. руб. была завышена стоимость работ, а стройматериалы по актам были проведены дороже, чем они стоили на самом деле.

На заседании 29 января прокурор не смог зачитать обвинительное заключение с подробным описанием предполагаемых преступлений Александра Бережного и Андрея Федосюка. Адвокат генерала Игорь Караваев сразу заявил ходатайство об отводе из процесса представителя потерпевшего, так как сотрудница УТ МВД по ПФО ранее допрашивалась по уголовному делу свидетелем. Поэтому выступать от имени потерпевшего полицейского управления она не могла.

Суд согласился с тем, что допущено нарушение уголовно-процессуального закона, и поэтому слушание было отложено на 5 февраля. Транспортной полиции дали время найти другого представителя и ознакомить его с уголовным делом.

Александр Бережной от комментариев отказался, пояснив, что по условиям домашнего ареста ему запрещено разглашать информацию. «Я рассчитываю на справедливость»,— сообщил он журналистам.

Защитник арестованного Андрея Федосюка также не стал что-либо рассказывать прессе.

Роман Кряжев