Реестровая пошлина

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, что при подаче заявления о включении в реестр требований кредиторов необходимо уплатить госпошлину, если притязание к банкроту ранее не было просужено. Обязанность платить за подачу исков и других заявлений в рамках банкротных дел появилась лишь в середине 2024 года. Позиция ВС сейчас особенно актуальна в связи с существенным увеличением размера судебных пошлин.

ВС опубликовал решение по вопросу уплаты госпошлины кредитором, обратившимся за включением требований в реестр должника. Заявление об этом ООО «Профи-факторинг» направило в суд в рамках банкротства Карена Налбандяна в августе 2024 года. Долг перед ООО составлял 102,2 млн руб. и предварительно не был просужен кредитором. Суд оставил заявление без движения, поскольку компания подала его не в электронном виде и не оплатила госпошлину.

В октябре 2024 года ООО «Профи-факторинг» переподало документы уже через электронную систему, но платить госпошлину отказалось, сославшись на то, что направляло первоначальное заявление еще до сентябрьских поправок к Налоговому кодексу РФ (НК). Эти изменения с 9 сентября 2024 года увеличили размер судебных пошлин (в 26 раз по некоторым делам) и утвердили обязанность их уплаты в том числе в обособленных спорах внутри банкротных дел. Но суд первой инстанции отверг эти доводы и в декабре 2024 года вернул документы заявителю без рассмотрения.

«Профи-факторинг» подало на это апелляционную жалобу. Но в апреле 2025 года апелляция указала, что пошлина подлежит уплате, поскольку предъявленное кредитором требование не подтверждено вступившим в силу решением суда. То есть фактически организация просит разрешить в суде материально-правовой спор, а не просто включиться в реестр, и за это, после разъяснений ВС в обзоре от 29 мая 2024 года, все-таки нужно платить госпошлину, пояснила апелляция.

Однако кассация встала на сторону кредитора, посчитав, что новые повышенные судебные пошлины применяются только к заявлениям и жалобам, направленным в суд после вступления в силу поправок к НК. В рассматриваемом случае компания направила документы еще в августе 2024 года, а новеллы начали действовать только в сентябре, в связи с чем кассация решила, что первая инстанция должна рассмотреть дело, и его снова направили в Арбитражный суд Москвы.

После этого жалобу в ВС подал уже сам гражданин-банкрот. Он ссылался на обзор от 29 мая 2024 года, которым введена необходимость уплаты пошлин по внутрибанкротным спорам, и настаивал на правильности позиции первой и апелляционной инстанций. Дело передали в экономколлегию ВС, которая в итоге поддержала позицию банкрота и признала уплату пошлины обязательной для включения в реестр непросуженных требований кредитора. Поскольку «Профи-факторинг» не уплатило пошлину, не просило о ее отсрочке или рассрочке, то у арбитражных судов были все основания для возврата заявления кредитора без рассмотрения, заключил ВС.

Банкам выгоднее бездействовать

Пошлины для внутрибанкротных споров вводились для снижения нагрузки на суды, сокращения числа необоснованных требований, которые ранее суды рассматривали бесплатно, указывает арбитражный управляющий Максим Доценко. Исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина поясняет, что правило об уплате госпошлины при подаче заявления о включении непросуженного требования в реестр распространяется на всех кредиторов, в том числе на банки. Суть в том, что включение в реестр — это один из этапов процедуры принудительного взыскания долга, указывает председатель совета Союза АУ НЦРБ Валерия Герасименко.

Старший юрист «BFL | Арбитраж.ру» Антон Кравченко подсчитал, что для заявления о включении в реестр кредиторов, поданного после 29 мая 2024 года (когда выпущен обзор ВС) и до 9 сентября 2024 года (когда вступили в силу поправки к НК), сумма пошлины для «Профи-факторинг» составила бы 200 тыс. руб., по верхней планке на тот момент. Заявление, поданное уже после поправок, обойдется в 493 тыс. руб. даже с учетом скидки в 50% для банкротных дел, добавляет господин Кравченко.

Теперь, по прогнозам Максима Доценко, активность кредиторов в банкротстве снизится, но «качество их подхода к участию в делах вырастет». По мнению экспертов, необходимость уплаты пошлины пропорционально сумме требований кредитора сильно скажется именно на банках, которые, в отличие от других кредиторов, не обязаны предварительно просуживать свои требования для инициирования банкротства должника. Ранее при включении в реестр пошлина не взималась, что позволяло кредитным организациям экономить на расходах. Теперь же, по наблюдениям Антона Кравченко, во многих делах о банкротстве граждан банки в принципе перестали заявлять свои требования в реестр. На это влияет небольшой процент погашения долгов в делах о несостоятельности как граждан, так и юрлиц: по данным ЕФРСБ за первую половину 2025 года, в среднем это 5–9% для незалоговых кредиторов и 21–29% для залоговых.

Впрочем, Анна Ларина полагает, что банки не уйдут из банкротных дел, но найдут способы минимизации издержек. Например, можно стать первым кредитором, кто инициирует банкротство должника,— пошлина за такое заявление обойдется всего в 100 тыс. руб., это выгоднее, чем включение в реестр крупной суммы задолженности, уточняет юрист. Кроме того, добавляет госпожа Ларина, банки сейчас все чаще прибегают к другим механизмам принудительного взыскания долга, в том числе через исполнительскую надпись нотариуса.

Ян Назаренко, Анна Занина