Командировки ограниченной дальности

Госдума в этом году направит официальные делегации на 20 общественно-политических и экономических форумов, следует из плана, утвержденного советом палаты (“Ъ” с ним ознакомился). Самым активным организатором подобных мероприятий станет комитет по делам национальностей, задействованный в подготовке девяти поездок. Как и в прошлом году, все эти форумы, в том числе и международные, пройдут только на территории России. Впрочем, как пояснил “Ъ” первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин, план носит рамочный характер и в зарубежные поездки депутаты тоже отправятся.

Первый заместитель председателя комитета ГД России по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин (слева)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Первый заместитель председателя комитета ГД России по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин (слева)

Самые внушительные думские команды (по 15 депутатов) побывают на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и международном форуме «Российская энергетическая звезда» в Москве. Ответственными за организацию этих делегаций будут соответственно комитеты по экономической политике и по энергетике. Семь депутатов будут представлять нижнюю палату на Петербургском международном юридическом форуме, организатором выступит комитет по госстроительству и законодательству. Остальные делегации будут компактнее.

Если в 2025 году самым активным по участию в форумах был комитет по молодежной политике (он участвовал в девяти поездках, по шести из которых был назначен ответственным исполнителем), то в 2026-м он будет организатором только поездки на «Территорию смыслов» и соисполнителем по отправке делегаций на ПМЭФ и питерский юридический форум.

Новым же лидером по этому показателю станет комитет по делам национальностей, задействованный в организации девяти депутатских командировок.

На втором месте — комитет по туризму: он примет участие в формировании шести делегаций, в том числе в двух случаях (всероссийский горнолыжный форум «Сила гор. Шерегеш» на Кузбассе и выставка гостеприимства регионов «Интурмаркет» в Нижнем Новгороде) — в качестве ответственного исполнителя.

Комитет по малому и среднему предпринимательству будет главным по отправке пяти депутатов на Ялтинский международный экономический форум, а в организации еще трех поездок станет соисполнителем. В формировании четырех делегаций примет участие комитет по энергетике. У комитетов по делам СНГ и по развитию Дальнего Востока и Арктики запланированы по три поездки, но каждый в двух из них будет главным исполнителем.

Как и в прошлом году, все значащиеся в плане форумы, в которых примут участие депутаты, в том числе и международные, пройдут на территории России. Однако, как пояснил “Ъ” первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»), утвержденный советом Думы план «не является догмой» и носит рамочный характер, поэтому в зарубежные поездки депутаты тоже отправятся. «Поездки в другие страны предпринимаются, хотя условия, конечно, жесткие,— рассказал единоросс.— Надо быть уверенным, что не будет никаких провокаций. Нужно заранее поставить руководство Думы в известность и провести это решение через совет Думы. Но нет никакой проблемы для поездок в Белоруссию, Абхазию и Южную Осетию. У меня были поездки в Сербию и в Иран. В этом году тоже собираюсь в Иран и, наверное, в Китай».

Ксения Веретенникова