Расходы отрываются от доходов

Несмотря на выполнение плана по доходам на 100,3%, ушедший год Петербург завершил с увеличившимся дефицитом, сообщил комитет финансов города. Основной вклад в казну, как и прежде, внесли налоговые сборы с граждан, тогда как поступления от бизнеса снизились. Власти города связывают это с общеэкономическим трендом, но настаивают, что Петербург справляется с трудностями лучше большинства регионов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава комитета финансов Светлана Енилина

Объем доходов в 2025-м составил 1,41 трлн рублей, что на 4,7% больше, чем в 2024 году, рассказала 29 января на заседании городского правительства глава комитета финансов Светлана Енилина. При этом план выполнен на 100,3%. Расходы, однако, росли с опережающими темпами. Они увеличились на 76 млрд рублей — до 1,476 трлн рублей (исполнение 97,9%). В результате бюджетный дефицит вырос примерно на 13 млрд рублей — до 65,5 млрд рублей (против примерно 52,6 млрд рублей в 2024 году).

Основу доходной части бюджета в 2025 году, как и прежде, сформировали налоговые поступления. Их объем вырос на 6,4%, до 91% всех доходов казны. Главным драйвером роста стал налог на доходы физических лиц, сборы по которому увеличились на 9,9%, до 616,1 млрд рублей. В Смольном это связывают с ростом среднемесячной заработной платы в городе на 12,6%. При этом налог на прибыль организаций показал снижение (–3,3%, до 359,9 млрд рублей). Такую тенденцию отмечают правительства большинства регионов России. В комфине связывают эту ситуацию с «управляемым охлаждением» экономики. При этом, настаивала госпожа Енилина, в Петербурге этот спад оказался мягче, чем в среднем по России (–8,6%) и СЗФО (–9,9%).

Значительную положительную динамику продемонстрировали поступления от малого бизнеса, применяющего специальные налоговые режимы (+11,3%, до 114,5 млрд рублей), и налоги на имущество, которые выросли на 13,9%, до 103,3 млрд рублей. Неналоговые доходы, напротив, сократились на 8,5%, до 123,2 млрд рублей.

Интересно, что существенно выросли доходы от штрафов (+34,2%), платы за проезд (+21,1%) и аренды (+10,6%), однако эти успехи не компенсировали резкого падения доходов от размещения временно свободных средств бюджета (–25,7%) и возврата ранее выданных сумм (–68,8%).

О трудностях в связи со снижением доходности бизнеса говорил и глава УФНС по Петербургу Александр Гнедых. Он отметил, что 29 регионов России в 2025 году не исполнили свои бюджеты по собственным доходам именно по этой причине. В то же время он отметил успехи петербургских коллег и назвал работу над исполнением бюджета «непростой задачей». Александр Беглов тоже похвалился, что исполнение бюджета у петербуржцев идет лучше, чем у других регионов, но, добавил он, нужно «разделять все трудности и сложности с нашей страной совместно». Он подчеркнул, что общие налоговые отчисления из Петербурга в бюджетную систему России в 2025 году составили 3,9 трлн рублей (на 12% больше, чем годом ранее). «Мы будем и дальше работать и увеличивать именно доходную часть, чтобы пополнять российский бюджет. Мы просто обязаны этим заниматься»,— настаивал градоначальник.

В целом о сложностях в расходах бюджетных средств в правительстве Петербурга думали заранее и понимали, что идеальных показателей не добиться, отмечали на совещании. Как добавил господин Беглов, это связано с «теми событиями, которые сейчас происходят».

Расходная часть бюджета в 2025 году достигла 1,48 трлн рублей, увеличившись на 76 млрд по сравнению с предыдущим годом. Крупнейшей статьей расходов, на которую пришлось 28% всех трат (408 млрд), осталась национальная экономика. Основные инвестиции направили на развитие транспортной системы (209 млрд) и дорожного хозяйства (108 млрд). 349 млрд рублей (24% бюджета) было выделено на образование. Причем подавляющая часть этой суммы (272 млрд) пошла на содержание учреждений. Социальный блок, включающий прямые расходы на социальную политику и здравоохранение, получил в общей сложности 421 млрд рублей, то есть 29% всех расходов. Еще 162 млрд рублей (11%) было израсходовано на жилищно-коммунальное хозяйство. Наибольший прирост расходов в абсолютном выражении пришелся на социальные статьи. На социальную политику было направлено на 35 млрд больше, чем годом ранее, на образование — на 31 млрд, а на ЖКХ — на 10 млрд. В рамках реализации национальных проектов город освоил все запланированные 49 млрд. Это на 17 млрд превышает объем финансирования 2024 года. При этом 9 млрд из этой суммы было предоставлено в виде софинансирования из федерального бюджета.

В Смольном исполнение бюджета оценивают как стабильное и эффективное. Господин Беглов связал это с развитием промышленности. Комфин же особенно отмечает, что, по оценке Федерального казначейства, Петербург наряду с Московской областью вошел в топ-2 регионов России по точности бюджетных прогнозов.

