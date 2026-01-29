Пензенский губернатор поручил укрепить ЛЭП перед возвращением морозов в регион
Кратковременное массовое отключение электроэнергии в Пензе произошло из-за короткого замыкания на линии, вызванного неблагоприятными погодными условиями. Об этом доложили на заседании региональной комиссии по ЧС.
Олег Мельниченко обязал энергетиков оперативно отчитываться о ЧС
Фото: Россети Юг
Как сообщил губернатор Олег Мельниченко, подача электричества большинству потребителей была восстановлена в течение часа. Водоснабжение также удалось нормализовать оперативно.
Окончательную причину инцидента установит межведомственная комиссия. Губернатор поручил энергетикам обеспечить бесперебойную работу в условиях ожидающихся заморозков и своевременно информировать население о любых авариях.