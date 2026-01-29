Пензенский губернатор поручил укрепить ЛЭП перед возвращением морозов в регион

Кратковременное массовое отключение электроэнергии в Пензе произошло из-за короткого замыкания на линии, вызванного неблагоприятными погодными условиями. Об этом доложили на заседании региональной комиссии по ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Мельниченко обязал энергетиков оперативно отчитываться о ЧС

Фото: Россети Юг Олег Мельниченко обязал энергетиков оперативно отчитываться о ЧС

Фото: Россети Юг

Как сообщил губернатор Олег Мельниченко, подача электричества большинству потребителей была восстановлена в течение часа. Водоснабжение также удалось нормализовать оперативно.

Окончательную причину инцидента установит межведомственная комиссия. Губернатор поручил энергетикам обеспечить бесперебойную работу в условиях ожидающихся заморозков и своевременно информировать население о любых авариях.

Нина Шевченко