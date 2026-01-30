Смольный омолаживает экофлот

Комитет по природопользованию Петербурга в 2026 году планирует потратить на приобретение природоохранной техники и оборудования 906,6 млн рублей, из них около 250 млн пойдет на модернизацию флота, рассказал «Ъ Северо-Запад» председатель ведомства Кирилл Соловейчик. Всего на обновление экофлотилии в казне на три года заложено около 3 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятилетняя программа модернизации природоохранного флота подразумевает, что к 2030 году средний возраст эко-флотилии будет снижен с 28 до 15 лет

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Пятилетняя программа модернизации природоохранного флота подразумевает, что к 2030 году средний возраст эко-флотилии будет снижен с 28 до 15 лет

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В прошлом году в рамках стартовавшей пятилетней программы модернизации природоохранного флота комитет получил из городского бюджета около 130 млн рублей. Средства предполагалось использовать, в том числе, на закупку шести шаланд, двух катеров и двух платформ-амфибий.

Как уточнил господин Соловейчик, комитет провел закупки 13 единиц природоохранной техники, в том числе платформы-амфибии «брянского производства». В дальнейшем, по словам чиновника, планируется привлекать к работе и петербургских судостроителей, для чего уже был проведен ряд сессий и брифингов, на которых обсуждались требуемые характеристики будущих судов, специфика их работы в акваториях региона, а также возможности и ограничения производственных процессов.

Пятилетняя программа модернизации природоохранного флота подразумевает, что к 2030 году средний возраст экофлотилии будет снижен с 28 до 15 лет, а на баланс подведомственных комитету по природопользованию учреждений встанут 76 новых судов, включая новый буксир ледового класса «Нарвская застава». Его по заказу комитета по природопользованию с 2024 года строит завод «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске. Судно стоимостью 1,8 млрд рублей станет вторым ледоколом в природоохранном флоте города наряду с «Невской заставой», который будет обеспечивать экологическую безопасность в прибрежных районах Финского залива и на внутренних водных путях.

По словам господина Соловейчика, сдача буксира запланирована на декабрь 2026 года, а стоимость строительства судна за период исполнения контракта не изменилась. В пресс-службе «Верфи братьев Нобель» на вопросы «Ъ Северо-Запад» не ответили.

Также программа модернизации эко-флота предусматривает увеличение опорных пунктов аварийно-спасательной готовности флота, которые сейчас расположены в Усть-Ижоре, на Крестовском острове, в устье реки Охты, на Октябрьской набережной и набережной Макарова.

По словам главы комитета, вводить новые опорные пункты в 2026 году не планируется, но подготовительные работы по перспективным площадкам на реке Ижора (поселок Усть-Ижора) и на реке Охта (Уткин проспект, 2) уже идут.

Обновление природоохранного флота актуально и своевременно, считают собеседники «Ъ Северо-Запад». Это позволит парку действующих судов, включая нефтесборщики, буксиры и катера для оперативного мониторинга, больше времени находиться в работе, а не в ремонте, говорит заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС Александр Дмитриев.

В свою очередь, гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет возраст судов природоохранного флота «внушающим опасения» на фоне быстро растущего туристического потока и объема пассажирских перевозок по городским рекам и каналам.

Владимир Колодчук