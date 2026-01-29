Повреждение чугунного водопровода на улице Союзной в Ижевске локализовано

В Ижевске локализовали повреждение чугунного водопровода на улице Союзной. На месте работает бригада «Ижводоканала». Об этом сообщили в горадминистрации. Дорожные службы устраняют последствия выхода воды на поверхность. Жители близлежащих домов с водой запитаны по резервной системе.

По данным перевозчика «ИПОПАТ», движение автобусов по маршруту №40 будет восстановлено после устранения аварии. Сейчас транспорт с улицы Союзной направлен на Молодежную.