«Газпром» расширит газовую сеть в Астраханской области к 2030 году

«Газпром» до 2030 года введет в эксплуатацию около 1,2 тыс. км магистральных и распределительных газопроводов в Астраханской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин по итогам встречи с руководством компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планируется ввести около 1,2 тыс. км магистральных и распределительных газопроводов

Фото: t.me / babushkin30 Планируется ввести около 1,2 тыс. км магистральных и распределительных газопроводов

Фото: t.me / babushkin30

Новая программа газификации предусматривает подключение более 20 тыс. новых абонентов и расширение сети в северной части области. Уровень газификации региона, по данным властей, уже превышает 89%. «В настоящее время в регионе активно развивается программа догазификации: от жителей региона принято около 12,8 тыс. заявок, заключено 12,6 тыс. договоров, 11,3 тыс. из которых исполнены», - сообщил глава региона.

Предыдущая пятилетняя программа развития газоснабжения в регионе, стартовавшая в 2021 году, завершилась в 2025 году. За этот период, как отметил господин Бабушкин, было построено 19 межпоселковых газопроводов, созданы технические условия для подключения 4,7 тыс. домовладений и 22 котельных.

Член правления «Газпрома» Владимир Марков заявил о заинтересованности компании в создании в регионе единой системы управления газораспределением. Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов рассчитывает на дальнейшее конструктивное сотрудничество в части сооружения газовых объектов, оформления сетей газоснабжения и повышения платежной дисциплины потребителей

Нина Шевченко