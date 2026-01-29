Лавров: Европа пытается вклиниться в наметившиеся позитивные процессы по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев и Европа существенно изменили изначальный мирный план США по урегулированию конфликта на Украине. В интервью турецкому телеканалу TGRT он отметил, что российская сторона не видела полного текста так называемого «плана из 20 пунктов», о котором говорит президент Украины Владимир Зеленский.

Господин Лавров пояснил, что украинцы и европейцы «перелопатили» первоначальный проект США и пытаются представить американской администрации свое видение мирного соглашения. При этом он подчеркнул, что изначальный 28-пунктный план включал требования к Киеву обеспечить права национальных меньшинств, включая защиту языков и религий. Эта часть была вычеркнута украинской стороной в более поздних версиях.

Глава МИД России отметил, что Европа пытается «вклиниться» в только наметившиеся позитивные процессы между Москвой и Киевом и стремится обратить их вспять. По его словам, Евросоюз не заинтересован в достижении устойчивого мира и настаивает на внесении правок, которые называются «пророссийскими».