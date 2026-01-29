Уровень преступности в Петербурге снизился на 10% в 2025 году

Уровень преступности в Санкт-Петербурге по итогам 2025 года снизился на 10%. Об этом заявил глава города Александр Беглов в ходе заседания коллегии ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 января.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В полиции уточнили, что за год сотрудники ведомства раскрыли более 31 тыс. преступлений и установили свыше 21 тыс. лиц, их совершивших. По данным главка, число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 4%, убийств — на 2,3%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью — на 10,2%. Также сократилось количество разбоев (на 6,2%), грабежей (на 19,15%) и краж (на 14,4%). Уличная преступность снизилась на 18%.

Сейчас городская администрация совместно с полицией реализует шесть профильных государственных программ на территории Петербурга. Они, в частности, направлены на обеспечение законности, правопорядка и безопасности, развитие транспортной системы, создание условий для обеспечения общественного согласия, содействие занятости и социальную поддержку граждан, подчеркнул градоначальник.

Кроме того, в Северной столице функционируют свыше 112 тыс. камер видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город». Развитие этого комплекса продолжается.

Артемий Чулков