Бюджет взаймы

Власти Челябинской области намерены открыть новые кредитные линии суммарным объемом 10 млрд руб. для частичного покрытия дефицита бюджета региона. Объявлено 12 аукционов. Процентная ставка не должна превышать 19,3%. В конце прошлого года министерство финансов Челябинской области заключило 44 контракта с тремя банками на открытие кредитных линий общим объемом почти 54 млрд руб. Эксперты считают, что региону, скорее всего, придется еще привлекать коммерческие займы, потому что расходы растут, а доходы сокращаются.



Министерство финансов Челябинской области 28 января объявило 12 электронных аукционов на оказание услуг по предоставлению возобновляемых кредитных линий для частичного покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств региона. Общий объем привлекаемых заимствований составляет 10 млрд руб. Соответствующая информация размещена в Единой системе в сфере закупок.

Согласно конкурсной документации, регион планирует открыть восемь возобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд руб. каждая, еще четыре — по 500 млн руб. каждая. Процентная ставка — плавающая. Начальная цена по всем 12 контрактам рассчитана исходя из процентной ставки 19,32%, которая, в свою очередь, определена как сумма ключевой ставки Центробанка на момент торгов — 16% и надбавки — 3,32%. Общая максимальная стоимость обслуживания этих кредитов превышает 1,64 млрд руб. Согласно проектам контрактов, период выборки кредитных линий — в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Срок действия всех займов — с даты заключения контракта по 31 декабря 2026 года. Заказчик предусмотрел возможность досрочного расторжения договоров.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 6 февраля. Итоги планируется подвести 10 февраля.

В конце прошлого года министерство финансов Челябинской области уже заключило с тремя банками 44 госконтракта на открытие возобновляемых кредитных линий суммарным объемом 53,8 млрд руб. для частичного покрытия бюджетного дефицита и погашения долговых обязательств. Так, 21 аукцион на 31 млрд руб. ведомство объявило в октябре. Победителем 20 из них признали ПАО «Сбербанк». Один контракт на открытие кредитной линии объемом 3 млрд руб. получил АО «АКБ „Новикомбанк“». Процентная ставка за пользование заемными средствами составляет от 18,9 до 20,3% годовых по разным договорам. По условиям всех госконтрактов, заключенных в октябре, период выборки кредитов — до 31 декабря 2025 года.

В конце ноября минфин объявил еще 23 аукциона на открытие кредитных линий суммарным объемом 22,7 млрд руб. В результате в декабре еще 14 контрактов на предоставление региону 13,7 млрд руб. получил Сбер. Девять договоров на 9 млрд руб. минфин заключил с АО «Т-банк». Процентные ставки по кредитам варьируются от 18% до 19,8% годовых. Период выборки 23 линий — с 22 декабря 2025 года по 19 февраля 2026 года включительно.

Общая стоимость обслуживания кредитов по контрактам, заключенным в 2025 году, составляет почти 10 млрд руб.

До 2025 года последний раз Челябинская область пользовалась коммерческими кредитами в 2016 году, полностью закрыв долги перед банками в 2017-м. В 2020 году минфин региона заключил восемь контрактов с тремя банками на открытие кредитных линий с общим лимитом 13,6 млрд руб. под 5,25% годовых, но фактически средства не использовались. В 2021–2024 годах подобные аукционы не объявляли.

В сентябре прошлого года минфин Челябинской области сообщал, что привлекает банковские займы в «плановом порядке» в соответствии с параметрами, утвержденными при принятии областного бюджета на 2025 год. Руководство ведомства подчеркивало, что это необходимо для подстраховки исполнения бюджета в конце года.

В декабре 2025 года размер дефицита региональной казны составлял 95 млрд руб. В годовом бюджете, изначально утвержденном Законодательным собранием Челябинской области, расходы превышали доходы на 36,1 млрд руб. Главный финансовый документ региона на 2026 год был принят с дефицитом в размере 58,8 млрд руб.

По словам челябинского экономиста Сергея Гордеева, в бюджете региона на 2026 год не предусмотрено привлечение коммерческих кредитов. «В этом году Челябинская область планировала занять 100 млрд руб. в виде облигационного займа. Объявленные аукционы — вне плана. Это говорит о необходимости закрытия какого-то серьезного кассового разрыва. В некоторых регионах уже есть прецеденты с задержкой выплаты зарплаты бюджетникам. Возможно, такой экстренный шаг был принят, чтобы не допустить подобного. В дальнейшем расходы бюджета будут только расти, а доходы — сокращаться. Уже в этом году придется расплачиваться за кредиты прошлого года. В 2027 году ситуация будет еще тяжелее. Единственная надежда, что ставка рефинансирования будет пониже, но есть большие сомнения, что она заметно изменится. По сути дела, мы сейчас входим в новую бюджетную реальность. Сокращение расходных статей — неизбежно»,— считает Сергей Гордеев.

Юлия Гарипова