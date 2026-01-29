В Саратове к торгам готовят детский приют, в котором росла советская певица

ДОМ.РФ выставит на торги объект культурного наследия регионального значения «Мариинский детский приют», построенный в начале 19 века. Здание находится в федеральной собственности и располагается на ул. Комсомольской, 20 в историческом центре города. Общая площадь лота составляет 971,7 кв. м. Цена еще не объявлена, так как памятник архитектуры находится на стадии агентирования. Торги запланированы на четвертый квартал 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание детского приюта находится в аварийном состоянии

Фото: ДОМ.РФ Здание детского приюта находится в аварийном состоянии

Фото: ДОМ.РФ

Первый детский приют в Саратове был открыт в 1843 году при Саратовском губернском попечительстве. В 1852 году учреждение переехало в нынешнее здание, приобретенное и реконструированное благодаря пожертвованиям купца Петра Тюльпина. После пожара 1855 года он также оплатил ремонт и строительство верхнего этажа. В приюте функционировали лазарет, столовая, прачечная, баня и церковь, освященная в 1859 году во имя святой Марии Магдалины. В 1877 году приют получил название «Мариинский» в честь императрицы.

В приюте воспитывалась советская певица Лидия Русланова, которая попала туда в возрасте семи лет после смерти матери и бабушки. После революции приют и церковь были закрыты, на их месте размещалась музыкальная школа.

До 2010-х годов здание ранее использовалось как центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, после чего было признано непригодным для эксплуатации.

В 2020 году федеральное Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) осмотрело здание приюта и установило, что оно находится в аварийном состоянии. Рассматривался вопрос о передаче объекта АУИПИК под управление. В том же году ГУ МВД передало здание в ведение АУИПИК.

До торгов планировалось использовать здание под центр детского творчества, школу искусств или музей. Проект реставрации здания разработала компания «Вега Групп Регион», которая ранее занималась восстановлением исторических объектов в Самаре.

В сентябре 2023 года на общественные обсуждения вынесли акт государственной историко-культурной экспертизы, подготовленный по заказу министерства культуры РФ. Архитекторы признали состояние здания бывшего приюта ограниченно работоспособным, указав на аварийные элементы, протечки и поврежденные конструкции. Проект предусматривал замену коммуникаций, установку лифта, перепланировку внутренних перегородок, укрепление фундамента и наружных стен.

Нина Шевченко