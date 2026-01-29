Алексей Герман-младший: режиссеры в России не понимают, каких тем им можно касаться в кино
Кинорежиссер Алексей Герман-младший призвал государство не плодить органы, контролирующие кинематограф. По его словам, российские режиссеры уже не понимают, какие темы им можно затрагивать.
Алексей Герман-младший
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Все правильно, мы все поддерживаем»,— оговорился режиссер в начале своего выступления на круглом столе в Государственной думе, посвященном господдержке отечественной кинематографии.
По словам господина Германа, режиссерам в России сейчас очень важно понимать, о чем им можно и о чем нельзя говорить: «Существует множество тем, о которых мы не понимаем, можем ли мы их касаться».
«Допустим, я понимаю, что надо безусловно защищать материнство и детство, я понимаю, что рождаемость очень важна для нашей страны»,— рассуждал кинематографист. В то же время, как он сказал, в Советском Союзе было множество фильмов, где героями были бездетные люди. «Можем ли мы снимать фильм о поиске любви пожилых людей?» — задался вопросом Алексей Герман-младший.
«Так или иначе, настоящий кинематограф и лучшие образцы советского кинематографа затрагивали разные моменты жизни и говорили о людях: иногда удачливых – иногда неудачливых, иногда счастливых – иногда несчастливых, — объяснил режиссер собравшимся на круглый стол чиновникам.— Авторское кино — это то, что всегда приводило к формированию сложных людей».
Алексей Герман-младший заявил, что излишняя зарегулированность может помешать развитию отечественного кино. По его словам, кино в России сегодня проходит многоуровневую экспертизу: «И давайте честно скажем, проверку на соответствие ценностям». В России, подчеркнул режиссер, может просто не хватить профессиональных редакторов: «Хорошие редакторы сейчас... их... их не найти». Он попросил депутатов обсуждать дальнейшие инициативы о регулировании кинематографа с представителями индустрии. «Если мы сейчас еще будем плодить контролирующие органы, мы просто задохнемся»,— отметил кинематографист.