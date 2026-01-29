Минздрав Ульяновской области признался в нехватке гинекологов

В четверг минздрав Ульяновской области разместил в своем Telegram-канале официальное заявление с опровержением информации о закрытии трех отделений в Карсунской районной больнице.

Накануне в соцсетях жители Карсунского района Ульяновской области сообщили о том, что в их районной больнице закрывается три отделения: гинекологическое и педиатрическое, а также отделение анестезиологии-реанимации. Жители района, опасаясь, что закрытие отделений — это продолжение процессов «оптимизации» учреждений регионального здравоохранения, отмечают, что хорошо, что в райбольнице «хоть оставили молельную комнату», «только на нее вся надежда». Они также задаются вопросом, в курсе ли губернатор, что в районе «разваливают медицину».

В своем официальном заявлении региональный минздрав отметил, что в соцсетях была размещена «недостоверная информация», и «министерством здравоохранения региона подобные решения не принимались». «С 1 января 2026 года в Карсунской районной больнице возникла острая ситуация с недостаточным обеспечением учреждения акушерами-гинекологами. В связи с этим пациентов отделения гинекологии, нуждающихся в круглосуточном врачебном контроле, временно перенаправляют в Вешкаймскую районную больницу (находится в другом районе на расстоянии около 25 км.— “Ъ”). При этом амбулаторный прием в больнице проводится, дневной стационар также функционирует в штатном режиме. Администрацией учреждения совместно с минздравом Ульяновской области предпринимаются все необходимые меры для привлечения специалистов. Закрытия отделений педиатрии, анестезиологии и реанимации не планируется»,— заявило министерство здравоохранения.

Зампред комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный в беседе с «Ъ-Волга» сказал, что в курсе ситуации и уже поручил помощникам разобраться в ней детально. «К сожалению, у нас в регионе периодически из-за проблемы хронической нехватки кадров медперсонала приостанавливается работа отделений и профильных специалистов во многих больницах. Например, в Новоульяновске из-за кадровых проблем уже полгода как приостановлена работа хирургического отделения», — добавил Алексей Куринный. Он полагает, что «действительно, организационных решений и приказных мер по целенаправленному закрытию отделений нет, просто нет специалистов». Он считает, что кадровая проблема в здравоохранении региона, о которой говорят депутаты и сами медики уже несколько лет, «так и не решается, а лишь далее усугубляется». «Система разрушается буквально на глазах, врачи уходят в частные клиники и уезжают в другие регионы. И единственное решение, которое может быть в этой ситуации, — это повышение зарплаты врачам и среднему медперсоналу»,— сказал депутат.

