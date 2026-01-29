«Дональду Трампу нужен результат»

Не только территории — Юрий Ушаков не согласился с утверждением о том, что на переговорах с Украиной остался один нерешенный вопрос. Помощник российского президента при этом предпочел не вдаваться в подробности. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о неприемлемости мира, который предлагает Владимир Зеленский. Украинский лидер ранее отказывался вести речь о полном выходе из Донбасса как главном условии для прекращения огня. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает некоего прогресса по так называемому энергетическому перемирию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, выступая на слушаниях профильного сенатского комитета, рассказал в общих чертах о ситуации вокруг переговоров России и Украины. Второй по счету раунд пройдет 1 февраля в Абу-Даби. Информацию подтвердили в Кремле. Что важно: Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ОАЭ не приедут. Возможно, будут некие американские представители, однако, скорее всего, речь идет о технических фигурах. Также Рубио фактически признал, что согласия между сторонами по-прежнему нет. Камень преткновения — вывод украинских войск из Славянско-Краматорской агломерации — это главное требование РФ.

Однако Киев, судя по всему, готов это обсуждать, но лишь в пакете с гарантиями безопасности. Соответствующее соглашение, как считают и Рубио, и Зеленский, достигнуто. Но при ближайшем рассмотрении данное утверждение выглядит несколько спорным. Есть проект документа, который, в частности, предусматривает размещение на украинской территории войск из нескольких стран Европы, прежде всего — из Франции и Великобритании. И здесь глава Госдепа замечает: без участия Америки такие гарантии не будут иметь смысла, так как европейские армии слабы и не подготовлены. Из этого абсолютно не вытекает, что США готовы это самое участие обеспечить, конкретика на этот счет отсутствует.

Что же дальше? Есть проверенная формула: нет решения в главном — ищи обходные пути, где можно хоть как-то продвинуться. Это в первую очередь обмены пленными, заключенными и телами погибших — то есть гуманитарные вопросы. Похоже, что процесс этот опять запущен. Следующий вариант, который на слуху, — энергетическое перемирие. Отказ сторон бить по энергетическим объектам друг друга. Теоретически здесь можно найти согласие. Но категория «энергетический объект» крайне размытая. Всегда можно сказать, что метили не в электростанцию или НПЗ, а в военную часть, что неподалеку, но вот попало.

Собственно, такой мораторий уже вводился и продержался около месяца. Между тем Дональду Трампу как главному миротворцу нужен результат —любой более-менее значимый. Тогда можно сказать, что начало есть, и до большого прорыва остался буквально один шаг. После этого появится возможность поставить переговорный процесс на паузу и вплотную заняться Ираном. Ситуация там все больше приближается к точке кипения.

Россия дает понять, что ни на какие серьезные компромиссы идти не собирается. Разногласия не ограничиваются одним лишь территориальным вопросом. То, что предлагает Владимир Зеленский, для Москвы точно не приемлемо. В этой ситуации отсутствие Уиткоффа и Кушнера в Абу-Даби достаточно легко объяснить. Мол, случись провал, мы не виноваты.

Дмитрий Дризе