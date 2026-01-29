«Амкар-Пермь» оформил лицензию на медицинскую деятельность

Министерство здравоохранения Пермского края выдало лицензию АНО «ФК «Амкар-Пермь» на медицинскую деятельность. Информация об этом появилась в «СПАРК-Интерфакс» 27 января. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе клуба, документ оформлен для осуществления деятельности по спортивной медицине. «Для прохождения аттестации для Второй лиги А клуб дополнительно улучшил и переоборудовал медицинский кабинет», — добавили в ФК.

Напомним, в прошлом году пермская команда под руководством главного тренера Ярослава Мочалова успешно решила задачу повышения в классе, заняв в минувшем сезоне первое место в первенстве второй лиги Б. Всего «серебре» примут участие 10 команд. Сейчас у клуба проходят предсезонные сборы. После их окончания начнется недельный цикл подготовки к первому туру, который ориентировочно будет 1 марта.