Лавров: Россия готова помочь в заключении ядерной сделки с Ираном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова вновь сыграть ключевую роль в договоренности по ядерной программе Ирана. По его словам, Россия хотела бы помочь избежать очередного обострения ситуации, которое грозит в случае атак США.

«В 2015 году, Россия сыграла ключевую роль в достижении договоренности по ядерной программе Ирана, в том числе путем вывоза в нашу страну излишков обогащенного урана сверх количества, согласованного для исламской республики. Сейчас мы готовы сделать что-то подобное. Израильтяне, иранцы и американцы об этом знают»,— сказал Сергей Лавров в интервью турецким СМИ.

28 января Дональд Трамп пригрозил Ирану в случае отказа от ядерной сделки атакой, которая будет «намного хуже» июньской операции. Позднее источники CNN сообщили, что американский президент рассматривает возможность нанести удары по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, а также по ядерным объектам и правительственным учреждениям. Иран, в свою очередь, заявил об отказе от переговоров под давлением и угрозами.

В 2015 году Иран и шесть международных посредников — Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция — подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций. В 2018 году США вышли из соглашения, а Иран постепенно начал отказываться от выполнения некоторых обязательств. В 2025 году «евротройка» решила возобновить санкции против Исламской Республики. Россия назвала этот шаг неправомерным.

Лусине Баласян