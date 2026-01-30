Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: новые открытия, лимитированные коллекции, полезные коллаборации.

Акварель и шелк в 12 Storeez

Вышла лимитированная коллекция российского бренда 12 Storeez: изделия со свободными силуэтами и в нежной акварельной палитре из натурального тутового шелка с обработкой Sand Wash, при которой ткань аккуратно «состаривают» в специальной среде с мелкими абразивами. Так шелк становится более пластичным, а его блеск — приглушенным и матовым. Среди моделей коллекции — блузка с высоким воротником и свободные брюки комфортного силуэта в серо-голубом и молочном оттенке Ecru.

Витаминные шоты в Miss you cafe

В ресторане Аркадия Новикова Miss you cafe стартовала коллаборация: совместно с брендом витаминов и пищевых добавок Forcelab шеф-повар Евгений Хахалев разработал три новые позиции в меню. Во время завтрака можно будет выбрать комплиментарный шот: цитрусово-имбирный микс (насыщен коллагеном), ягодный — для гармонии, пряно-цитрусовый с облепихой, медом и специями — как поддержка иммунитета. Коллаборация продлится до 8 февраля.

Базовый комфорт Le Journal Intime

Российский бренд нижнего белья и домашней одежды Le Journal Intime представил капсулу для повседневного гардероба Basic Cotton с продуманной конструкцией, не сковывающей свободу движения. В нее вошли комфортные модели в универсальной цветовой палитре: классическом черном и пыльно-розовом оттенках. В основе капсулы — мягкий хлопковый трикотаж с добавлением эластана. Капсула Basic Cotton уже доступна на сайте и в бутиках Le Journal Intime.

Магия лунного света в украшениях «Бронницкий ювелир»

Российский бренд «Бронницкий ювелир» выпустил новую коллекцию украшений «Магия Луны», посвященную ночному небу и Луне. В нее вошли подвески, кольца, пусеты, браслеты и цепочки якорного плетения из белого золота. По задумке создателей бриллианты олицетворяют звезды на небе, а заглавный камень коллекции сапфир — Луну.

Croissant Atelier — по новому адресу

Сеть Croissant Atelier открывает третью кофейню — светлое пространство с панорамными окнами в центре Москвы, на Большой Дмитровке. Концепция остается неизменной: каждый день здесь вручную выпекают более 16 видов круассанов. 30 января Croissant Atelier отмечает День круассана, в честь которого с 14:00 до 20:00 во всех кофейнях гостей будут угощать мини-круассанами, а в социальных сетях пройдут розыгрыши призов.

Ирина Кириенко