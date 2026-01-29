«Т-Технологии» подвели итоги 2025 года. Число пользователей экосистемы «Т» выросло за год на 13% и уже превышает 54 млн, объем покупок вырос до 10 трлн руб., а кредитный портфель увеличился на 22% — свыше 3 трлн руб. Также продолжают развиваться сервисы для предпринимателей и бизнеса: количество активных клиентов превысило миллион, а объем кредитов бизнесу увеличился в 1,5 раза. В «Т-Технологиях» отмечают значимый вклад технологий искусственного интеллекта, а также подтверждают планы инвестиций в собственную инфраструктуру дата-центров и регулярные дивиденды. Компания планирует начать эксплуатацию первых собственных дата-центров в следующем году.

Компания «М.Видео» расширила ассортимент своего маркетплейса, запустив новую категорию — «Мебель». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ритейлера. В каталоге представлены как крупные известные производители, так и нишевые бренды с узкой специализацией. В «М.Видео» подчеркнули, что запуск мебельного направления является частью стратегии по развитию нетехнических категорий и расширению товарного предложения в сегментах с высоким потребительским спросом.

Доля одобрений по розничным кредитам к концу прошлого года опустилась до минимальных 17-18%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые изучили «Известия». Это означает, что более 80% заявок банки сейчас отклоняют. Резкое увеличение отказов произошло именно в четвертом квартале 2025-го. При этом за аналогичный период прошлого года средний уровень одобрений составлял около 23%.