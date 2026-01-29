Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Олег Мельниченко раскритиковал пензенских министров за неисполнение поручений

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на внеочередном заседании правительства региона раскритиковал ряд профильных министров за неисполнение его поручений, что в нескольких случаях, по его словам, привело к социальному напряжению. Чиновники получили дисциплинарные взыскания.

Фото: Официальный сайт губернатора Пензенской области

Как заявил господин Мельниченко, «очень слабые» результаты демонстрирует работа по переводу неиспользуемых сельхозземель в лесной фонд, инициированная еще в прошлом году. За это выговор объявлен министру градостроительства и архитектуры региона Александру Итальянцеву.

В сфере образования констатирован срыв сроков заключения контрактов на организацию школьного питания. Проблема коснулась 50 учебных заведений Пензы. Выговоры получили министр образования Алексей Фомин и глава городской администрации Олег Денисов.

«Вопиющей» губернатор назвал ситуацию в здравоохранении, где произошла задержка поставок жизненно важных препаратов для онкобольных пациентов. За ненадлежащее исполнение обязанностей вынесен выговор вице-премьеру — министру здравоохранения Вячеславу Космачеву. Аналогичные меры приняты в отношении руководителей экономического блока — зампреда правительства Алмаза Хакимова и министра Романа Трялина, допустивших ослабление представительской деятельности региона в Узбекистане.

Губернатор раскритиковал и работу региональной кинокомиссии, отметив отсутствие содействия при съемках второго полнометражного фильма. Министр культуры и туризма Сергей Бычков лишен премии за неисполнение поручений.

«Мои поручения как высшего должностного лица субъекта РФ носят обязательный характер, требую их неукоснительного исполнения», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Нина Шевченко