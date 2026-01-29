В 2025 году ГМЗ «Павловск» посетило более 2 млн человек

Количество посетителей Государственного музея заповедника «Павловск» в прошлом году увеличилось почти на 9,5% с 1,942 млн до 2,125 млн человек. Об этом в четверг, 29 января, рассказала директор ГМЗ Вера Дементьева на пресс-конференции по подготовке к 250-летию с основания Павловска, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

За прошедшие новогодние праздники Павловский дворец и парк посетило 101,7 тыс. гостей, за январские каникулы 2025 года показатель был равен 74,4 тыс.

Как сообщила Вера Дементьева, в рамках подготовки к 250-летию Павловска в этом году на территории ГМЗ будет завершена реставрация ансамбля Красной долины, в который входят Елизаветин павильон, павильон «Руина», каскад и ландшафт. По словам директора ГМЗ, реставрационные работы ведутся уже более пяти лет, они прерывались во время пандемии. Среди выполненных работ к юбилею – завершение реставрации Павильона трех граций, фрески на фасадах Галереи Гонзага, Храма дружбы и восстановление Старого шале.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что совет по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга рассмотрел концепцию концертного зала на 800 мест в рамках воссоздания музыкального вокзала на территории ГМЗ «Павловск». Проект восстановления вокзала реализует ОАО «РЖД».

Александра Тен