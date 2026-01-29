В Волгограде директора господрядчика из Тамбова судят за мошенничество

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит дело Александра Корнаушкина, генерального директора ООО «Тамбовская строительная компания». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по двум эпизодам, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / vmk1_vlg Фото: vk.com / vmk1_vlg

В ноябре 2022 года между ГКУ «Управление капитального строительства» и ООО «Тамбовская строительная компания» были подписаны два договора на выполнение капитального ремонта учебно-спортивного корпуса Волгоградского медицинского колледжа и строительства ФАПов в Палласовском, Урюпинском и Чернышковском районах.

Получив аванс более 74 млн руб., Корнаушкин распорядился им по своему усмотрению, не выполнив обязательства по контрактам. Ущерб, причиненный государству, был возмещен за счет банковских гарантий. На имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 340 тыс. руб., наложен арест.

Строительство объектов продолжает новый подрядчик.

ООО «Тамбовская строительная компания» находится в процессе банкротства. Компания была зарегистрирована в мае 2007 года в Тамбове и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Генеральным директором с марта 2021 года является Александр Корнаушкин, который также является единственным собственником. В данный момент компанию банкротит ФНС России и УФНС региона, арбитражный суд рассматривает иск к «ТСК» на 117,3 млн руб. Также компания участвовала в 10 тендерах на 1,1 млрд руб., заключила 10 контрактов на аналогичную сумму.

Марина Окорокова