Il Messaggero: в соборе Св. Петра в Ватикане откроют бистро

В самом сердце Ватикана и всей католической церкви, в соборе Св. Петра, идут работы по открытию ресторана. Об этом сообщает Il Messaggero. Издание ссылается на «просочившуюся в прессу информацию» и «внутренние источники в Ватикане».

Ресторан, или бистро, как его называет газета, откроется на большой террасе, выходящей на площадь Св. Петра. Работы ведутся в строжайшем секрете, и о них, уверяет Il Messaggero, не знают даже многие из священнослужителей в Ватикане. В зону будущего ресторана уже поступило все необходимое для переделки помещения.

Сообщается, что первоначально открыть ресторан планировалось в прошлом году, объявленном Церковью юбилейным. Однако из-за технических проблем это оказалось невозможно. Новая дата открытия приурочена к 400-летию освящения собора папой Урбаном VIII в ноябре 1626 года.

Андрей Келекеев