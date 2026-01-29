Дмитрия Урусова утвердили в должности директора МУП «Ульяновскводоканал»

Директором ульяновского муниципального унитарного предприятия «Ульяновскводоканал» назначен Дмитрий Урусов. Об этом в четверг официально сообщила мэрия Ульяновска, отмечая, что соответствующее распоряжение подписал глава города Александр Болдакин.

На этот раз в мэрии сделали ставку на местного руководителя "Ульяновскводоканала"

По данным пресс-службы городской администрации, Дмитрий Урусов родился 12 октября 1978 года в Ульяновске. Окончил Ульяновский государственный технический университет в 2000 году, получив квалификацию инженера по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок», и в 2021 году — по специальности «Строительство». Профессиональную деятельность начал в 2000 году в МУП «Ульяновскводоканал», где прошел путь от электромонтера по релейной защите и автоматике до главного инженера — первого заместителя директора. Женат, воспитывает четверых детей. Поощрен знаком «За трудовую доблесть».

С назначением Дмитрия Урусова прервалась цепочка назначений руководителей предприятия, приглашенных и з другого региона.

До этого назначения, с июля 2025 года, Дмитрий Урусов исполнял обязанности директора — после того как в июне по собственному желанию уволился директор «Ульяновскводоканала» Валерий Коротин (он пояснял, что принял решение вернуться в Саранск, где оставалась семья). Он прибыл в Ульяновск (в период, когда город фактически возглавил Александр Болдакин) из Саранска, где раньше работал долгое время в сфере ЖКХ, и был назначен заместителем директора «Ульяновскводоканала» по производству. Директором предприятия тогда (с мая 2022 года) был назначен Сергей Мальченков, который, получив предложение от команды губернатора Алексея Русских, также прибыл из Саранска, где тоже работал в сфере коммунального хозяйства. Когда Сергей Мальченков стал заместителем главы Ульяновска, Валерий Коротин возглавил «Ульяновскводоканал». После того как в апреле 2025 года Сергей Мальченков покинул пост первого заммэра и вернулся в Мордовию, через некоторое время свой пост покинул и Валерий Коротин.

Сергей Титов, Ульяновск