Саратовцев призывают строить гостиницы и ставить палатки

В Саратовской области планируют развивать туризм за счет строительства модульных гостиниц и расширения кемпинг-инфраструктуры. Об этом сообщили на депутатских слушаниях в областной думе. Власти считают, что эти меры улучшат туристическую привлекательность региона и способствуют модернизации инфраструктуры.

Заместитель министра культуры Саратовской области Константин Сергеев

Фото: Саратовская областная дума, Коммерсантъ

По данным заместителя министра культуры Константина Сергеева, в рамках трехлетнего периода (2025–2027 гг.) было поддержано 11 проектов по созданию модульных гостиниц с общим числом более 50 номеров. Общий объем финансирования из федерального бюджета составит 350 млн руб., а с учетом софинансирования инвесторов — 700 млн руб. Эти средства, по мнению Сергеева, станут значительным вкладом в развитие туристической отрасли.

Министерство культуры также поддерживает развитие палаточного туризма. В ближайшее время планируется объявить конкурс на поддержку 10 проектов по созданию инфраструктуры для кемпинга. Для привлечения участников в администрации районов разосланы письма с предложением участвовать, включая представителей агропромышленного комплекса.

Анализ показывает рост интереса к поездкам в сельскую местность и природные зоны. Депутат Александр Анидалов (КПРФ) выразил сомнение в эффективности предлагаемых инициатив, отметив отсутствие расчетов по инвестициям и ожидаемой прибыли. Сергеев ответил, что привлекательность проектов подтверждается результатами — например, поддержкой половины заявленных инициатив по модульным гостиницам.

Власти региона продолжают активно продвигать меры по развитию туристической инфраструктуры, ориентируясь на поддержку частных инициатив и привлечение инвестиций. Ожидается, что реализация проектов улучшит доступность и комфорт для туристов в Саратовской области.

