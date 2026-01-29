Около 100 тыс. жителей Саратова остались без холодной воды из-за аварии

Коммунальная авария на городском водопроводе оставила без холодной воды около 100 тыс. жителей Саратова, сообщили в прокуратуре области. Отключение затронуло Кировский, Волжский и Ленинский районы. Ремонтные работы ведутся на водоводе D-1000.

По данным надзорного ведомства, в зоне отключения оказались более 98 тыс. человек, 244 многоквартирных дома и 1233 дома частного сектора, а также 18 объектов социальной сферы и пять котельных. Авария произошла 29 января в 13:45 в доме на Преображенской улице.

Прокуратура Волжского района Саратова организовала проверку по факту отсутствия холодного водоснабжения по поручению прокурора области Сергея Пилипенко. Исполнение требований законодательства в ЖКХ взято под контроль, при выявлении нарушений последуют меры реагирования. Работы по возобновлению подачи воды выполняет МУПП «Саратовводоканал», восстановление услуг планируется в нормативные сроки.