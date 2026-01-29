На одном из предприятий Воронежа произошел несчастный случай

По предварительной информации, 29 января в результате несоблюдения правил безопасности при проведении работ на территории воронежского предприятия сотрудник подрядной организации получил травмы, несовместимые с жизнью. Инцидент произошел на производственной площадке «Воронежсинтезкаучук».

Фото: freepik.com

Для выяснения всех обстоятельств и причин происшествия сформирована комиссия. В ее состав вошли представители надзорных органов и соответствующие службы предприятия, которые приступили к расследованию инцидента.

Как рассказал «Абирегу» знакомый с обстоятельствами произошедшего источник, несчастный случай произошел на технологической линии, которая в настоящий момент находится в стадии пусконаладочных работ и еще не введена в промышленную эксплуатацию.

Погибший, 18-летний Артем, работал в ООО «Аутсорс Логистик», которое также работает на заводе, но не на пусконаладке — то есть допуска к работе на этой линии у «Аутсорс Логистик» нет. Каким образом сотрудник оказался на запрещенном для вмешательства посторонних участке производства и почему он пытался вмешаться в работу оборудования, будет установлено в ходе расследования.

Сразу после инцидента был развернут оперативный штаб, а руководство и штатный психолог организовали личную встречу с семьей для оказания поддержки. В то же время фактические руководители организации, где трудился Артем, от общения с его родными предпочли отказаться.