Власти Самарской области удвоили единовременные выплаты контрактникам СВО

С 1 февраля 2026 года в Самарской области единовременная выплата добровольцам, принявшим решение о заключении контракта с Минобороны РФ об участии в СВО, увеличилась до 2,2 млн руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В настоящее время размер региональной единовременной выплаты заключившим контракт об участии в СВО составляет 1,1 млн руб. Таким образом, она увеличилась вдвое. С учетом федеральной выплаты в 400 тыс. руб. общая сумма составит 2,6 млн руб. Эти же выплаты будут распространяться и на военнослужащих по призыву, призванных из Самарской области и заключивших контракт с командиром воинской части.

Также по инициативе глав ряда городов и районов Самарской области вводится муниципальная выплата в размере от 100 до 200 тыс. руб. в зависимости от территории. Это выплата за содействие в привлечении на службу по контракту. Аналогичная разовая выплата в размере 100 тыс. руб. сохраняется и на региональном уровне.

Андрей Сазонов