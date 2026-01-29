В 2025 году «Нижнекамскнефтехим» выпустил 3 млн тонн продукции, что на 15% больше, чем в 2024 году. «Казаньоргсинтез» произвел 1,1 млн тонны что больше показателей предыдущего года на 10%. В общем предприятия СИБУРа произвели 4,1 млн тонн продукции, сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Предприятия СИБУРа в Татарстане в 2025 году произвели 4,1 млн тонн продукции

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Предприятия СИБУРа в Татарстане в 2025 году произвели 4,1 млн тонн продукции

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рост обеспечили запуск нового этиленового комплекса ЭП-600 мощностью 600 тыс. тонн в год, расширение производства полиэтилена в Казани и повышение производительности существующих линий.

В Нижнекамске открыта установка гексена мощностью 50 тыс. тонн/год — единственная в России на собственной технологии. В Казани модернизированы линии полиэтилена высокой плотности, построена Лушниковская парогазовая установка, увеличены поставки этилена с Нижнекамска на 79%.

Сообщается, что СИБУР инвестирует в развитие производств и научно-технологическую инфраструктуру в Татарстане 0,5 трлн руб. до 2028 года.

Анна Кайдалова