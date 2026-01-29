Продажи офисов в Петербурге впервые опередили аренду по площади по итогам 2025 года

Объем приобретенной офисной недвижимости в Санкт-Петербурге по итогам 2025 года составил 237,3 тыс. кв. м, что соответствует 56% в структуре поглощения, доля аренды составила 44% — 188,5 тыс. кв. м. Общее поглощение офисных площадей составило 425,8 тыс. кв. м, что на 68,5% меньше, чем в 2024 году, сообщили в Bright Rich | CORFAC International.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рост спроса на покупку связан в том числе с активностью госсектора, полагают аналитики. Так, крупнейшая сделка 2025 года — приобретение правительством Петербурга двух корпусов в деловом квартале «Невская ратуша» (67 тыс. кв. м). Также в число значимых приобретений на рынке вошли покупки комплекса «Механобр» (30 тыс. кв. м) Горным университетом и бизнес-центра «Ростра» (11,5 тыс. кв. м) «Технопарком Санкт-Петербурга».

По числу сделок аренда продолжает доминировать: за год на рынке заключили 382 сделки, из них 350 — аренда и 32 — продажи. Стоимость аренды офиса в Петербурге выросла примерно на 40% за три года из-за низкой вакансии и недостаточного объема строительства бизнес-центров, отметили в компании.

Артемий Чулков