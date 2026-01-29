Директора «ВМСК-Строй» будут судить за мошенничество и взятки аудиторам КСП

В Нижегородской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «ВМСК-Строй» Михаила Солдатова. По данным Генпрокуратуры, его обвиняют по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и даче взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По версии следователя, обвиняемый при исполнении муниципального контракта на строительство школы в Семенове, подготовил фальшивые акты выполненных работ. На основании этих документов он похитил более 14 млн руб. Кроме того, он передал сотрудникам контрольно-счетной палаты Нижегородской области взятку 1,4 млн руб. за то, чтобы они не отражали в своем отчете выявленные финансовые нарушения.

Для возмещения ущерба у обвиняемого на стадии расследования изъяли более 10,3 млн руб. и арестовали недвижимое имущество на 152 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», уголовное дело в отношении аудиторов контрольно-счетной палаты уже рассматривается в суде.

Андрей Репин