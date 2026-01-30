В Черноземье 31 января ожидается морозная и пасмурная погода, до –19°C

В субботу, 31 января, жителей Черноземья преимущественно ожидает морозная и пасмурная погода с осадками в виде снега. Температура будет варьироваться от –10°C до –19°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –10°C до –14°C. Ветер до 12 м/с. Утром и днем возможен снег.

В Воронеже температура будет варьироваться от –11°C до –15°C, а порывы ветра не превысят 13 м/с. Снег ожидается в течение дня.

В Курске утром температура воздуха составит –13°C, днем поднимется до –12°C, вечером опустится до –13°C, а ночью — до –16°C. Ветер до 13 м/с. Утром и днем прогнозируется снегопад.

В Липецке утром и днем температура воздуха составит –13°C, вечером опустится до –14°C, а ночью — до –16°C. Ветер с порывами до 14 м/с. В течение суток будет снежно.

В Орле ожидается солнечная погода, без осадков. Утром температура воздуха составит –16°C, днем поднимется до –14°C, вечером будет –16°C, ночью опустится до –19°C. Ветер — до 12 м/с.

В Тамбове утром и днем температура составит –11°C, вечером опустится до –12°C, а ночью — до –14°C. Ветер с порывами до 10 м/с. В течение суток будет снежно.

Алина Морозова