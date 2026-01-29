ЕС выделил €50 млн на энергетические нужды Украины

Европейская комиссия совместно с Европейским инвестиционным банком предоставила дополнительные €50 млн украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз». Об этом сообщила Еврокомиссия в коммюнике, передает «Интерфакс».

В сообщении говорится о предоставлении дополнительного кредита в рамках Украинского фонда. Это усиливает меры Европы в ответ на наиболее острые энергетические потребности Украины.

В Брюсселе указали, что общий объем поддержки ЕС для экстренных закупок газа на зиму 2025–2026 годов достиг €977 млн. По информации Еврокомиссии, «Нафтогаз» обязался направить сумму, эквивалентную полученному финансированию. Средства пойдут на проекты в сфере возобновляемой энергетики и декарбонизации.

Европейская комиссия также сообщала о выделении €153 млн экстренной помощи Украине и Молдавии, принимающей беженцев. Средства предназначены для покрытия острых потребностей, связанных с низкими температурами и перебоями в электроснабжении.