В Татарстане выявили 74 тонны подсолнечника, несоответствующего стандартам качества
В Татарстане обнаружили три партии семян подсолнечника общим объемом 74 тонны, не соответствующие требованиям ГОСТ. Об этом сообщила пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
В пробах выявили повышенное содержание примесей: содержание сорной примеси составило от 3,9 до 4,2% при норме до 3%, а масличной примеси —12,4%, при норме до 7%.
Семена исследовались для пищевых целей: детского питания и промышленной переработки.
Всего с 1 по 20 января 2026 года лаборатория проверила 15 образцов подсолнечника общей массой более 346 т, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.