В Татарстане обнаружили три партии семян подсолнечника общим объемом 74 тонны, не соответствующие требованиям ГОСТ. Об этом сообщила пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выявили 74 тонны подсолнечника, несоответствующего стандартам качества

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ В Татарстане выявили 74 тонны подсолнечника, несоответствующего стандартам качества

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В пробах выявили повышенное содержание примесей: содержание сорной примеси составило от 3,9 до 4,2% при норме до 3%, а масличной примеси —12,4%, при норме до 7%.

Семена исследовались для пищевых целей: детского питания и промышленной переработки.

Всего с 1 по 20 января 2026 года лаборатория проверила 15 образцов подсолнечника общей массой более 346 т, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Анна Кайдалова