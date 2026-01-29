США заблокировали кандидатуру иракского премьера

Бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, возглавляющий политический альянс «Государство закона», обвинил в среду, 28 января, США во вмешательстве во внутренние дела его страны. Заявление прозвучало на следующий день после того, как Дональд Трамп пообещал прекратить помощь Багдаду в случае, если аль-Малики, возглавлявший правительство после падения режима Саддама Хусейна, снова займет премьерское кресло. Экс-премьера выдвигает на эту должность блок шиитских партий «Координационная структура» (КС), готовящийся создать правительственную коалицию по итогам состоявшихся два месяца назад парламентских выборов. В Вашингтоне опасаются, что Нури аль-Малики будет проводить политику в интересах шиитской общины и Ирана.

Фото: Stephen Hird / Reuters В бытность премьером Ирака Нури аль-Малики отдавал явное предпочтение единоверцам-шиитам и притеснял суннитов. Считается, что это способствовало созданию «Исламского государства» (признано в РФ террористическим и запрещено), где костяк составили представители суннитского населения Ирака

Нури аль-Малики раскритиковал отношение Дональда Трампа к Ираку в своем сообщении в соцсети X в среду, 28 января. «Мы категорически отвергаем вопиющее вмешательство США во внутренние дела Ирака и считаем это нарушением суверенитета страны, противоречащим иракской демократической системе, сложившейся после 2003 года, а также посягательством на решение КС по выбору кандидата на пост премьер-министра»,— отметил бывший глава правительства. Он подчеркнул, что язык межгосударственного диалога — это «единственный политический вариант решения проблем», в отличие от «языка диктата и угроз». «Из уважения к национальной воле и решениям КС, гарантированным Конституцией Ирака, я буду продолжать работать до тех пор, пока мы не достигнем цели»,— добавил он.

В тот же день сотни демонстрантов, представляющих шиитскую общину Ирака, провели акции протеста у здания американского посольства в Багдаде, в «зеленой зоне» столицы. Они осудили ДональдаТрампа за попытки вмешательства во внутренние дела. Кроме того, они поддержали выдвижение господина аль-Малики на должность премьер-министра.

Это произошло после того, как во вторник, 27 января, президент Трамп пригрозил отрезать Ирак от каналов американской помощи в случае, если аль-Малики вернется к власти.

«Я слышу, что великая страна Ирак может сделать очень плохой выбор, вернув Нури аль-Малики на пост премьер-министра,— написал американский лидер в Truth Social.— В прошлый раз, когда аль-Малики был у власти, страна погрузилась в нищету и полный хаос. Этого нельзя допустить снова».

Трамп пообещал, что американская сторона больше не будет помогать Ираку ни в каких сферах. «У Ирака не будет никаких шансов на успех, процветание или свободу. Сделаем Ирак великим снова!» — добавил он, давая понять, что теперь судьба страны в руках ее политического класса, который должен сделать правильный выбор.

Парламентские выборы в Ираке состоялись 11 ноября 2025 года. Наибольшее число мандатов в Совете представителей (парламенте) получила «Коалиция строительства и развития» во главе с действующим премьер-министром Мухаммедом ас-Судани. Но эта политическая сила не может сформировать правительство единолично, без создания коалиционного блока. И ключом к созданию такого блока стала КС — зонтичный альянс шиитских политических партий, в который входит в том числе и платформа Мухаммеда ас-Судани. Несмотря на то что действующий премьер-министр рассматривался как одна из наиболее перспективных фигур на переизбрание, он взял самоотвод.

После внутренних дискуссий 24 января 2026 года КС заявила, что поддерживает кандидатуру аль-Малики на пост премьера. «После углубленного и всестороннего обсуждения КС большинством голосов приняла решение выдвинуть Нури аль-Малики на пост премьер-министра в качестве кандидата от крупнейшего парламентского блока, основываясь на его политическом и административном опыте»,— говорится в заявлении КС по итогам консультаций.

Во вторник, 27 января, должно было состояться заседание парламента для выбора президента Ирака (им по традиции должен стать курд), который, в свою очередь, назначит премьер-министра (им традиционно становится араб-шиит), но заседание было отменено из-за отсутствия кворума. Так что пока вопрос с выборами президента и премьера оказался в подвешенном состоянии.

Нури аль-Малики — политик, чье премьерство с 2006 по 2014 год, по распространенному мнению, привело к усилению иранского вмешательства в дела Ирака и формированию предпосылок для возникновения «Исламского государства» (признано в РФ террористическим и запрещено).

Во время его первого срока Тегеран рассматривал аль-Малики как деятеля, способного объединить раздробленные шиитские альянсы. Однако в 2014 году, после полного краха иракских сил безопасности и превращения иракского города Мосула в одну из «столиц» «Исламского государства» (признано в РФ террористическим и запрещено), в боевые отряды которого вошли представители притесняемого при аль-Малики суннитского населения, Тегеран изменил свою позицию в отношении иракского политика.

В своей служебной записке от 8 ноября 2006 года занимавший тогда пост помощника президента США по национальной безопасности Стив Хэдли отмечал: «Несмотря на обнадеживающие слова аль-Малики (по поводу стабилизации Ирака.— “Ъ”), неоднократные сообщения от наших командиров "на земле" усилили нашу обеспокоенность по поводу правительства аль-Малики». Господин Хэдли указывал на притеснение суннитов во время правления аль-Малики, его явное благоволение к шиитской общине Ирака и «попытки обеспечить шиитское большинство во всех министерствах». «Все это указывает на кампанию по укреплению власти шиитов в Багдаде»,— констатировал американский чиновник. Именно этого, похоже, и хотят избежать сейчас в Вашингтоне.

