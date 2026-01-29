Магазины оптимизируют полки

Продуктовые магазины сокращают ассортимент и выводят из оборота непопулярные товары. Лучше всего это заметно по молочной продукции. Вместо десятка видов йогурта на полке остается два, среди некогда множества сортов масла представлены лишь единицы, отмечает «Фонтанка», ссылаясь на данные аналитиков Nielsen. С чем связаны такие изменения в стратегии ритейла?

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров объясняет, что отрасль проходит этап крупной трансформации: «Если раньше торговые сети могли себе позволить поиграть в ассортимент, попробовать вводить какие-то новые марки, товары, которые, может быть, не совсем хорошо раскупались, но заставляли полку выглядеть достаточно разнообразно, сейчас идет обратный процесс. Ритейлеры оставляют на полке только те товары, которые гарантировано будут распроданы и дадут необходимый объем. Сейчас идет достаточно активный рост сегмента дискаунтеров, у которых в принципе такая философия, когда одна категория представлена одним, максимум двумя-тремя видами товара, не более. Дискаунтер не может себе позволить огромную полку.

Этот подход себя оправдывает, потому что дает достаточно хорошую маржу. То есть сам товар продается не с очень большой наценкой, но за счет массовых объемов продаж РТО растет».

Базовый набор продуктов потребители, как правило, покупают в сетевых точках рядом с домом, где представлены товары среднего и низкого ценового сегмента. Сохранят широкую продуктовую линейку премиальные магазины и гипермаркеты, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова: «Если нужен какой-то относительно редкий товар, его лучше заказывать онлайн или искать в крупном гипермаркете. Правда, они часто расположены за МКАД или на окраинах города. Это значит, что у традиционной торговли сейчас имеется именно столько офлайновых офисов, сколько нужно, и они не хотят дальше расширяться. Магазины средней ценовой категории сокращают число точек там, где нет большого спроса, а содержание точки не приносит достаточно прибыли. А, например, в спальных районах и жилых домах, наоборот, открываются новые магазины».

Аналитики отмечают, что перестройка ритейла идет не только под давлением экономических причин, но и меняющихся предпочтений самих потребителей. Так, например, появляются новые виды продуктов, на которые еще пять лет назад не было массового спроса. Речь о готовой еде. Но производители с трудом адаптируются под новые форматы, говорит независимый консультант поставщиков торговых сетей, основатель отраслевого канала «Продукт Медиа» Михаил Лачугин: «Много предприятий выпускают слишком большой ассортимент, который на самом деле пристроить никуда не могут. Из-за этого они сами страдают, но боятся, что если они его уменьшат, то все будет совсем плохо, в итоге годами занимаются непонятно чем и генерируют убытки.

Мы помогали выйти из кризиса кондитерской фабрике в Ленинградской области. Они производили порядка 100 позиций конфет, вафель, печенья, но у них было все плохо: торговые сети им сокращали объемы и ассортимент. Мы с ними поработали и в итоге оставили только два направления: мармелад и разные его вариации, которые сейчас в тренде, и леденцовые конфеты, которые являются недорогой альтернативой шоколаду, которую очень любят дети. Сейчас они говорят, что надо было еще десять лет назад уйти в моноассортимент и работать в нем. Это модель адаптации и к экономической ситуации, и к изменению модели рынка ритейла в целом».

При этом некоторые торговые точки сокращают не просто ассортимент какой-то продукции, но и выводят из продажи целые категории, рассказал “Ъ FM” коммерческий директор производства компании Mr.Food, выпускающей готовую кулинарию, Ярослав Свободин: «Сейчас активно тестируются магазины ultra-convenience, это самые перспективные направления сейчас в ритейле. Это магазины ультрамалой площади, формат обычно используется около живых домов и в бизнес-центрах, там ассортиментная матрица составляет самые актуальные позиции для ситуационной покупки, например, кофе, выпечка, готовая еда, то, что занимает мало места на полке и постоянно оборачивается. То есть там не будет, например, туалетной бумаги, стирального порошка. Я верю в то, что позиции с длительной оборачиваемостью уйдут либо в доставку, либо в гипермаркеты».

В выигрышной позиции оказался сегмент СТМ, говорят эксперты. За счет товаров под собственной торговой маркой ритейлеры избавляются от посредников и всю прибыль оставляют себе. Ассортимент и масштаб этого формата не только сохраняется, но и будет расширяться. По подсчетам агентства Infoline, сейчас доля сегмента в крупнейших сетях доходит до 20%, а в ближайшие годы она вырастет до 50%.

Светлана Белова